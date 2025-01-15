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ЖКХ Минска рассказало, как меньше заплатить за ремонт подъезда

  • 15.01.2025, 13:42
ЖКХ Минска рассказало, как меньше заплатить за ремонт подъезда

Ведомство решило провести эксперимент.

Минское городское жилищное хозяйство решило провести эксперимент и при проведении капитального ремонта дома одновременно проводить текущий ремонт подъездов.

«Это позволит снизить, в относительной мере, затраты жителей на проведение ремонта подъезда за счет исключения части объемов работ, выполненных при капитальном ремонте», - говорится в сообщении ЖКХ.

Работы по ремонту подъездов в Беларуси выполняются за счет средств жильцов. Во время капремонта в подъездах обязательно восстанавливают поврежденные и утратившие свои эстетические и технические свойства элементы отделки и инженерные системы. К примеру, переносится электропроводка, газовые трубы, меняются окна и т.д. А значит логично совместить один ремонт и другой. Эксперимент решили начать с Партизанского района Минска.

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