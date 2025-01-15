закрыть
15 января 2025, среда, 13:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Воздушный дрон оборудованный двуствольным ружьем крушит российские беспилотники

  • 15.01.2025, 13:50
Воздушный дрон оборудованный двуствольным ружьем крушит российские беспилотники

Видеофакт.

В сети опубликована видеозапись, на которой воздушный беспилотник, оборудованный двуствольным многозарядным ружьем, сбивает российские БПЛА с близкого расстояния.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи снято не менее полутора десятков успешных атак. Более того, оператор дрона пытается попасть и в наземную цель - вражеского пехотинца.

«На этих кадрах дрон-винчестер как орешки щелкает вражеские БПЛА, приближаясь и начиняя их свинцом из двустволки с близкой дистанции. Работа пилотов 2-го механизированного батальона 30-го ОМБр», - отмечается в комментарии к видео.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры Андрей Клименко
Правда о БелАЭС выходит наружу
Правда о БелАЭС выходит наружу Петр Олещук
Два наших Миколы
Два наших Миколы Ирина Халип
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох