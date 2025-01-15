Воздушный дрон оборудованный двуствольным ружьем крушит российские беспилотники 15.01.2025, 13:50

Видеофакт.

В сети опубликована видеозапись, на которой воздушный беспилотник, оборудованный двуствольным многозарядным ружьем, сбивает российские БПЛА с близкого расстояния.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи снято не менее полутора десятков успешных атак. Более того, оператор дрона пытается попасть и в наземную цель - вражеского пехотинца.

«На этих кадрах дрон-винчестер как орешки щелкает вражеские БПЛА, приближаясь и начиняя их свинцом из двустволки с близкой дистанции. Работа пилотов 2-го механизированного батальона 30-го ОМБр», - отмечается в комментарии к видео.

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