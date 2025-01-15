Берлин передаст Украине ракеты для системы ПВО Iris-T SLM 1 15.01.2025, 14:00

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Германия подготовила пакет военной помощи для Украины на 3 млрд евро.

Германия в ближайшее время передаст Украине еще 60 ракет для системы противовоздушной обороны Iris-T SLM, сообщает DW. Ракеты общей стоимостью около 60 млн евро поступят из запасов бундесвера. Эта поставка - результат договоренностей, достигнутых министром обороны ФРГ Борисом Писториусом (Boris Pistorius) в ходе его визита в Киев.

Писториус рассказал, что правительство Германии подготовило пакет военной помощи для Украины на 3 млрд евро, однако внутри кабмина продолжаются переговоры по выделению необходимого финансирования. Причина в том, что после распада в ФРГ правительственной коалиции бюджет на 2025 год окончательно не утвержден.

«Это фискальная проблема, и мы должны ее решить. Мы работаем над этим», - сказал германский министр обороны.

Он также заверил руководство Украины, что независимо от того, какое правительство возглавит страну после выборов 23 февраля, Берлин продолжит «надежно, непоколебимо, преданно и энергично» поддерживать Киев.

Германия обсуждает с партнерами усиление военной поддержки Украины

Сейчас ФРГ передает Украине вооружения из последнего пакета военной помощи, утвержденного в 2024 году. В него входят, в том числе, танки Leopard 1A5, боевые машины пехоты Marder и бронетранспортеры. Партнеры Украины скупают танки Leopard 1 по всему миру, после чего они ремонтируются и передаются на вооружение ВСУ, рассказал Писториус в Киеве 14 января.

Кроме того, отвечая на вопрос корреспондента DW на совместной пресс-конференции с Зеленским в Киеве, Писториус сообщил, что руководство Германии обсуждает с Польшей, Францией, Италией и Великобританией усиление военной поддержки Украины после смены власти в США. Планируется расширять возможности совместных оборонных предприятий в Украине, повышать уровень сотрудничества европейских стран с Киевом и заимствовать друг у друга лучшие практики.

Визит министра обороны ФРГ в Украину

Борис Писториус прибыл в Киев утром 14 января для переговоров с руководством Украины о дальнейшем военном содействии в отражении российской агрессии. «Для меня важно показать этой поездкой, что мы продолжаем активно поддерживать Украину. Это сигнал о том, что Германия как крупнейшая страна НАТО в Европе стоит на стороне Украины. Не одна, а вместе с пятеркой стран и многими другими союзниками », - заявил он в интервью агентству dpa.

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