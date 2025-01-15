Лукашенко признал, что люди ждут, когда он «сдохнет»24
- 15.01.2025, 14:17
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Диктатор отреагировал на новости о своем болезненном состоянии.
Как сообщал сайт Charter97.org, Лукашенко вчера еле говорил на назначении новых послов.
Сегодня диктатор во время доклада об утверждении Государственной инвестиционной программы на 2025 год внезапно уделил внимание новостям о его пошатнувшемся здоровье.
— Если вы хотите работать — работайте. Если вы не хотите работать — скажите. Уже выросли среднего уровня молодые ребята, которые хотят работать, а не пытаются какие-то отписки забрасывать. И получается: одни ждут, когда сдохнет президент: «Вот помрет, голос у него не тот, тяжело ему говорить»… А другие сидят и думают: «Пронесет». Ребята, не пронесет, — заявил Лукашенко.