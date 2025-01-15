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«Литовский флаг будет там»: Литва допустила отправку своих войск в Украину

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  • 15.01.2025, 14:19
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«Литовский флаг будет там»: Литва допустила отправку своих войск в Украину

Вопрос будет обсужден с союзниками.

Если Украина попросит западные страны, в частности Литву, ввести войска, Вильнюс рассмотрит это обращение. Вопрос будет обсужден с союзниками

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, пишет LRT.

По его словам, в таком случае Литва обсудила бы с союзниками, партнерами и Украиной то, как это будет выглядеть.

«Напомню, что после Парижского саммита, когда президент Макрон пригласил президента Литвы, среди прочего, обсудить инициативу по расширению военного участия в Украине в различных формах, Литва не исключила такой возможности», - заявил он.

Он напомнил, что ранее Литва была поставщиком безопасности в регионе, делая свой вклад не только дипломатическим путем, но и другими средствами.

«Так же мы должны сейчас говорить о том, как это будет выглядеть, исходя из очень четкой и конкретной позиции, которая также передается новой администрации США, что Литва является поставщиком безопасности в регионе, а не только реципиентом. Если встанет вопрос, я не сомневаюсь, что литовский флаг будет там», - сказал он.

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