«Хорошая вода есть только в Дроздах?»1
- 15.01.2025, 14:28
- 2,374
Минчанка прокомментировала качество воды в столице.
В редакцию сайта Charter97.org написала жительница минской Серебрянки. Она прокомментировала состояние питьевой воды в столице:
— Я всегда в плюс нашего микрорайона записывала качество воды. Да, мы пьем воду из артезианской скважины. Мы ее прогоняем через кувшин-фильтр и используем для кофе-чая и приготовления блюд. Пить сырую берем только из бутылок.
И когда меняли квартиру на большую, то рассматривали Серебрянку. У меня много друзей из разных районов Минска. Так вот, например, воду в Брилевичах или Малиновке потреблять невозможно. Ни вкуса чая, ни кофе не чувствуется. Когда начинаешь ее пить, то ощущение, что ты нахватался воды из бассейна.
И тут вот такое открытие: читаю в новостях про качество артезианской воды в Новой Боровой. Выясняется, что она вообще непригодна к питью, так как не очищена от дополнительных примесей.
Так что же это выходит? Хорошая вода есть только в Дроздах? А жителей Беларуси изнуряют не только в тюрьмах, а даже дома, в своих квартирах?
Белорусы обложены со всех сторон. Здесь тебе и российские продукты, которые заменили европейские, в которых ежедневно находят опасные для жизни компоненты. Автомобили — старые консервы, загрязняющие воздух. Белорусские лекарства — мел.