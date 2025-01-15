«Пытали, а затем казнили»: Австралия вызвала посла РФ после гибели пленного ВСУ 4 15.01.2025, 14:41

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Против Москвы будут приняты самые жесткие меры.

Бойцы Иностранного легиона ВСУ рассказали, что бывшего школьного учителя из Мельбурна Оскара Дженкинса перед смертью в плену пытали, а затем казнили.

14 января военнослужащий, попросивший не называть своего имени, заявил в комментарии журналистам о том, что 9 января российские солдаты убили военнослужащего ВСУ, который прежде работал школьным учителем в Мельбурне. Об этом пишет Herald Sun.

Солдат, рассказавший эти сведения, инструктировал 32-летнего Оскара Дженкинса и воевал вместе с ним в 66-й механизированной бригаде.

«Он приехал сюда, чтобы помочь Украине. Он приходил первым и уходил последним. И всегда заботился о других», — объяснил он.

Сообщения о смерти Дженкинса появились в текстовом сообщении в мессенджере.

«Он был казнен, его тело найдено. Сейчас неизвестно, где оно находится», — говорится в публикации. По словам военнослужащего, сообщившего эти сведения, у российских военных есть указание проводить пытки и убивать иностранных военных, вместо того, чтобы удерживать их как пленных.

«Они мучили его несколько дней, чтобы выставить как пример. Российских военных не заботят законы, мораль — ничего. Они просто приходят, чтобы убивать», — заявил он.

Американский солдат сообщил журналистам, что тело Дженкинса идентифицировали по татуировке «vegan». Еще один австралиец, имеющий отношение к ВСУ, сообщил, что тело погибшего находилось рядом с другими.

В МИД Австралии в Канберре вызвали российского посла. По данным Австралии, будут приняты самые жесткие меры, если подтвердятся сообщения о гибели захваченного в плен гражданина страны.

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз выступил с заявлением о том, что его правительство намерено принять решительные меры, если выяснится, что РФ причинила вред пленному австралийцу, который воевал за Украину.

На пресс-конференции в Деванпорте (штат Тасмания) премьер придерживался жесткой позиции после того, как глава австралийского МИД Пенни Вонг пообещал, что рассматриваются все возможные ответы, если будет установлено, что Дженкинс мертв.

«Если был нанесен какой-либо ущерб, который заслуживает осуждения, австралийское правительство предпримет самые решительные действия, — сказал Албаниз. — Я говорил с послом Украины в понедельник в своем офисе. Мы призываем Россию немедленно подтвердить статус Оскара Дженкинса, мы по-прежнему серьезно обеспокоены. Будем ждать, когда появятся факты».

Он добавил, что следует «послать четкий сигнал России и другим режимам с похожими взглядами, что австралийцы неприкосновенны».

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