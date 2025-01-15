Белорусских родителей заставляют заплатить за шкаф, где будут хранить отобранные у школьников телефоны 3 15.01.2025, 15:35

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Нововведение вызвало возмущение.

В школах в разных районах Минска с новой четверти у учеников забирают смартфоны в начале учебного дня и возвращают только по его окончании.

Как стало известно сайту Charter97.org, телефоны перед началом занятий будут помещать в специальные шкафы с ячейками. А оплатить их должны будут родители.

«У нас в школе купили шкаф. Туда мы должны сдавать телефоны, да еще и заплатить за него 3 рубля 50 копеек», — рассказывают родители.

Новость о запрете на телефоны в школах вызвала бурную реакцию в TikTok сайта Charter97.org:

«Если хотят, пускай забирают я запасной возьму».

«У нас теперь в начале дня забирают телефоны в учительскую, только после уроков отдают».

«Уже запрещают пользоваться на переменах, даже поговорить с мамой по телефону».

«Моего ребенка третируют в школе учителя, для него единственное спасение — звонок родителям, теперь и этого решили лишить».

«У нас в школе в Минске уже запретили, утром забирают перед 1 уроком и после уроков отдают».

«Кормят холодной, ужасной едой! После школы дети ходят к репетиторам, оказывается, проблема — телефон в школе».

«Это незаконно. Это то же самое,что забрать одежду, деньги, это личная собственность».

«Я все понимаю, но если ребенку будет плохо, как он позвонит, если телефона нет?»

«У меня пошла на уроке кровь из носа (она у меня часто идёт из-за давления), учителя уже не верят. Начала болеть голова, а телефоны забрали. Ждал два урока».

«У нас уже есть такое, что на первом уроке собирают, несут в железные ящики, в конце дня отдают».

«У нас будут возле гардероба ставить коробки, при входе в школу нужно будет отдавать».

«Пусть лучше камеры в классах поставят. Чтобы у родителей была возможность видеть что происходит на уроках».

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