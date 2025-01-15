Купянское направление фронта: Россия загнала себя в ловушку 1 15.01.2025, 15:41

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ВСУ уверенно используют эту ситуацию.

Действия российских оккупационных войск (РОВ) создают для них самих значительные сложности на Купянском направлении.

Украинский военный эксперт Александр Коваленко дал подробное объяснение текущей ситуации подчеркнув, что продвижение России бесперспективно.

Что происходит на фронте

С конца ноября 2024 года российским войскам удалось закрепиться на правом берегу реки Оскол в районе Двуречной, однако их продвижение крайне медленное и ограниченное.

За почти два месяца российские подразделения захватили всего около 8 квадратных километров территории, что указывает на крайне низкие темпы наступления: не более 100–150 метров в сутки.

При этом эти «успехи» сопровождаются значительными потерями в живой силе и технике. Основная цель оккупантов — установить контроль над трассой Р-79, которая простреливается украинскими силами.

Однако эксперт указывает, что даже если российским войскам удастся захватить трассу, это создаст для них больше проблем, чем преимуществ.

Причина проста: обеспечение и снабжение правобережной группировки РОВ через реку Оскол становится крайне сложной задачей, особенно учитывая особенности рельефа и постоянные атаки ВСУ.

Почему продвижение России бесперспективно Дальнейшее движение на юг, в сторону Купянска, связано с прохождением по открытым, простреливаемым территориям, что грозит российским войскам огромными потерями.

Для укрепления позиций на правом берегу необходимо усиление снабжения, которое затрудняется переправами через Оскол.

Российские войска испытывают острый дефицит техники, что особенно критично для пехоты, ведущей наступательные действия.

Подобно северным районам Харьковской области, как Волчанск и Липцы, плацдарм в районе Двуречной рискует превратиться в очередной бессмысленный участок, где оккупанты несут постоянные потери без стратегических результатов.

Украина уверенно контролирует ситуацию

Украинские силы доказали, что способны эффективно нейтрализовать любые российские попытки расширения плацдармов. Пример Новомлинска показывает, что такие операции требуют лишь времени и грамотного планирования.

Украинская тактика — это не только оборона, но и систематическое истощение ресурсов врага. Российские войска на правобережье Оскола напоминают «метастазы», которые Украина последовательно нейтрализует.

Что это значит для войны

Вся стратегия России на этом направлении выглядит как авантюра с высокой ценой. Постоянные потери и логистические проблемы делают удержание правобережного плацдарма для оккупантов практически невозможным.

Эксперт подчеркивает, что даже минимальное продвижение россиян на этом участке приводит к их дальнейшему истощению, что играет на руку Украине.

Коваленко резюмирует: российские авантюры на правом берегу Оскола не приносят стратегических результатов и служат лишь источником новых потерь.

Украина уверенно использует эту ситуацию, чтобы продолжать истощать силы агрессора, сохраняя инициативу за собой.

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