Сигнал для Трампа Виталий Портников, «Крым.Реалии»

15.01.2025, 15:47

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Виталий Портников

Зачем Путин провел совещание по Крыму?

Путин вообще, как и всякий бюрократ советского или постсоветского образца, похоже, просто обожает всяческие совещание с трансляцией своих выступлений в программе «Время». Но если учесть время, выбранное для крымского мероприятия, становится очевидным, что Путина беспокоит вовсе не разлив нефти у крымских берегов и не спортзалы с детскими площадками, о которых привычно отчитывался президенту российский «глава Крыма» Сергей Аксенов.

Это совещание — прежде всего, сигнал для новой администрации Соединенных Штатов, для Дональда Трампа: Крым и Севастополь теперь «просто» регионы России. И именно так к ним и нужно относиться.

Мне могут возразить, что в Вашингтоне и не собирались обсуждать с Путиным вопрос о Крыме, что главная задача для новой администрации, как об этом неоднократно говорили и сам Дональд Трамп, и представители его команды — прекращение огня. Но, вполне возможно, что такой подход не устраивает Кремль. По крайней мере, и сам Путин, и министр иностранных дел России Сергей Лавров, и другие российские чиновники неоднократно об этом говорили — им нужен «всеобъемлющий мир».

Что такое «всеобъемлющий мир»?

А что же тогда устраивает, что такое «всеобъемлющий мир»? Возможно, для Путина первым шагом, продемонстрировавшим, что он начинает добиваться перевеса в переговорах об окончании российско-украинской войны, стало бы признание российского статуса оккупированных регионов — прежде всего, Крыма и Севастополя, разумеется.

Сам Путин утверждал, что признание российского статуса аннексированных территорий — чуть ли не предварительное условие начала мирных переговоров. Так почему бы вновь не напомнить о Крыме, почему бы не поговорить о «достижениях» аннексированного региона так, как будто нет 11 лет конфликта и трех лет большой войны — войны, которая и в Крым пришла. Пришла несмотря на заверения Путина в 2014 году о том, что он спасает Крымский полуостров от войны.

Как и многие другие утверждения российского президента, эти утверждения, как видим, оказались лживыми. Россия принесла в Крым не только регулярные репрессии, но и настоящую войну, а также масштабную экологическую катастрофу. И теперь изо всех сил пытается легитимизировать эти преступления, придать им легальный статус.

Уверен, это и есть итоги аннексии, о которых стоило бы говорить на совещании у Путина.

А вовсе не о детских площадках и спортзалах.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»

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