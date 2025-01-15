Зеленский подписал закон об учете 17-летних призывников 5 15.01.2025, 15:59

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Владимир Зеленский

Что это означает?

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4197-ІХ «О внесении изменений в Закон «О воинской обязанности и военной службе» относительно особенностей взятия граждан Украины на воинский учет призывников и их медицинского осмотра во время прохождения ими базовой общевойсковой подготовки».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Согласно закону, ежегодно с 1 января по 31 июля юноши, которым исполняется 17 лет, берутся на учет призывников с внесением сведений в Единый госреестр призывников, военнообязанных и резервистов:

с помощью электронного кабинета;

личного прибытия в ТЦК и СП.

Также перед прохождением практических занятий базовой общевойсковой подготовки граждане проходят медицинский осмотр.

Кроме этого закон продлевает до 1 марта возможность постановки на учет военнослужащих, совершивших СЗЧ, и которые добровольно прибыли в воинские части. Таким лицам, командир не позднее 72 часов продолжает соответственно военную службу, действие контракта, а также возобновляет выплату денежного и осуществления продовольственного, вещевого, других видов обеспечения.

А вот женщины, пригодные к прохождению военной службы и изъявившие желание проходить базовую военную службу, берутся на воинский учет призывников добровольно.

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