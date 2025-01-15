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В Сеть попала простая задачка на сообразительность

  • 15.01.2025, 16:11
  • 1,376
В Сеть попала простая задачка на сообразительность

Попробуйте решить ее за 20 секунд.

Считаете себя сообразительным и быстрым в решении задач? Тогда эта головоломка для вас! На первый взгляд всё кажется лёгким, но почему-то большинство тратят на неё гораздо больше времени, чем ожидали. Может, причина в том, что ответ лежит на поверхности, а мы ищем сложности там, где их нет?

Задача про трех братьев и их рост:

«Три брата обсуждают, кто из них самый высокий. Антон говорит: «Я выше Бориса». Борис утверждает: «Василий выше Антона». Василий добавляет: «Я самый низкий». Только один из них говорит правду. Кто самый высокий?»

Напишите свой ответ в комментариях.

Решение можно узнать здесь.

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