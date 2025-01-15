Украина вернула домой 25 украинцев из российского плена 15.01.2025, 16:23

В Россию отправили также 25 пленных окупантов.

Украина 15 января провела обмен пленными с Россией. Домой удалось вернуть 25 украинцев, сообщил в Telegram президент страны Владимир Зеленский.

Он отметил, что среди пленных как гражданские, так и военные. Это защитники Мариуполя и «Азовстали», Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

«У ребят тяжелые ранения и болезни. Каждый из них получит всю необходимую медицинскую помощь», – подчеркнул Зеленский.

Помогли с обменом Объединенные Арабские Эмираты, добавил президент.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что среди возвращенных есть также гражданский. Его оккупанты захватили в Киевской области и незаконно удерживали.

«Далее в приоритете – предоставление возвращенным необходимый спектр медицинской помощи, выполнение операций и реабилитация», – отметил он.

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