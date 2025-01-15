Белорусы могут оказаться без «шенгена», даже если его получили 15.01.2025, 16:31

Стало известно о новой тенденции аннулирования виз.

В списке документов, которые нужны белорусам, чтобы получить туристический шенген, указано подтверждение оплаченной брони отеля. Довольно популярна следующая хитрость: после получения визы люди отменяют бронь и возвращают деньги. Но, как узнало «Зеркало», в последнее время за такие манипуляции консульства некоторых стран стали аннулировать шенген.

— В последнее время встречается все больше историй об аннулировании. Основная причина — отмена бронирования отелей, указанных при подаче документов, — говорит визовая экспертка и редакторка visaflow.live Анастасия Лысоковская. — Особенно часто мы с коллегами замечаем это у таких стран, как Болгария и Венгрия, реже — Греция. Читала, что похожая ситуация возникает и в консульстве Румынии, но я с подобным не сталкивалась. По остальным странам — Испания, Италия, Франция, Германия, Польша — такого не наблюдается.

Право аннулирования шенгена прописано в ст. 34 Визового кодекса ЕС. Среди прочего в ней говорится: «Виза может быть отменена в том случае, если обнаружено, что условия выдачи перестали выполняться».

— Думаю, сюда и можно отнести отмену брони, — отмечает собеседница.

Анастасия говорит, что случаи, когда шенгена лишали из-за отмены брони, были и раньше. Просто в 2024-м она и ее коллеги стали сталкиваться с ними чаще. Как консульство узнает, что человек отказался от резервации? У собеседницы нет точного ответа.

— Предполагаем, сотрудники консульства могут проверять бронирования после выдачи визы, — рассуждает она. — Также некоторые отели могут передавать информацию консульству о частых отменах резерваций.

По наблюдениям Анастасии, в подобных случаях, как правило, решение об аннулировании консульства принимают еще до поездки.

— Они могут связаться с владельцем визы для актуализации информации. Например, Греция может запросить подтверждение оплаты отеля, и если его нет, то человека ждут не очень хорошие новости, — говорит специалистка. — Болгария и Венгрия могут отправить письмо об аннуляции на электронную почту.

По словам Анастасии, если вас попросят предоставить обновленные данные о бронировании, важно сделать это своевременно.

— В любом случае после такого предупреждения ваша поездка будет находиться под особым контролем, — напоминает она.

А из-за чего еще могут лишить визы?

Лишиться визы можно в тех случаях, когда получил ее, например, под конкретный тур, но в него не поехал.

Входит в список и нарушение правил целевого использования. Таким считается и тот случай, когда человек не отправился в страну, которая выдала ему визу.

— Был похожий прецедент, когда туристы с греческими визами ехали в Испанию и попали на проверку в Германии, после чего им их аннулировали, — приводит пример эксперт. — Почему так случилось? Скорее всего, шенген у них были на срок поездки (например, на 14 дней с «коридором» 30). Он мог быть однократный или мульти, тут не важно. Важно то, что по этим документам они должны были большую часть срока пребывать в Греции. А так как автобус ехал в Испанию, немцы, вероятно, посчитали, что люди вряд ли успеют попасть еще и в Грецию.

Еще среди причин — несоответствие визы заявленной цели поездки. Например, человек едет по туристическому шенгену, начинает в ЕС коммерческую деятельность, и его на этом ловят.

— Или он едет по туристической визе, а на границе говорит: «Цель визита — бизнес-поездка (гости или конференция)», — приводит примеры собеседница. — Это также может вызвать дополнительные вопросы и не очень хороший исход.

По словам Анастасии, еще одно частое явление — аннулирование национальной рабочей визы Польши.

— Основная причина — ее использование не по назначению. Рабочая предназначена для трудовой деятельности в Польше. Частые пересечения границы могут вызвать подозрения у пограничников, что может привести к отмене визы, — отмечает специалистка. — В таких случаях она чаще всего происходит на границе после проверки и выявления нецелевого использования.

При этом Анастасия предупреждает: аннулирование не приговор, и в будущем человек сможет снова получить шенген. Однако стоит понимать, если после неприятного прецедента вы подадитесь в то же консульство, документы «будут рассматривать под лупой».

— И если поставят однократную визу под даты поездки, это уже будет хороший результат, — отмечает собеседница.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com