Гродненский суд освободил белоруса от алиментов 15.01.2025, 16:42

Но позже решение отменили.

В Гродно прокурор подал апелляцию на решение суда, который до этого освободил 53-летнего мужчину от уплаты алиментов на содержание его несовершеннолетнего сына.

Изначально в пользу мужчины сыграло то, что ранее он был признан недееспособным и по решению сестры помещен в социальный пансионат на платное постоянное проживание. Однако его пенсии не хватало для оплаты услуг пансионата, в том числе из-за удержания алиментов в размере 25% от доходов.

Алименты идут на содержание несовершеннолетнего сына с инвалидностью — мальчик нуждается в постоянном лечении. Его воспитанием занимается только мать.

Прокурор подчеркнул, что у мужчины есть взрослая трудоспособная дочь, которая по закону обязана помогать отцу материально. Кроме того, он указал на отсутствие исключительных обстоятельств, которые могли бы освободить мужчину от алиментов.

На апелляционном заседании представитель пансионата (опекун мужчины) согласился с доводами прокурора и отказался от исковых требований. Судебная коллегия по гражданским делам Гродненского областного суда отменила решение суда первой инстанции.

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