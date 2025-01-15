Французский спецназ готовится отражать атаку на Украину из Беларуси

Французский спецназ готовится отражать атаку на Украину из Беларуси2
- 15.01.2025, 16:44
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Париж провел секретные учения.
Французские спецназовцы в конце 2024 года провели сверхсекретные учения. Они готовились отражать нападение из Беларуси на Киев на случай развертывания контингента в Украине.
Об этом сообщает French Aid to Ukraine.
Учения проводились еще до разговора президента Франции Эманнюэля Макрона с британским премьером Киром Стармером о возможности присутствия европейских войск в Украине.
В последние месяцы 2024 года французская армия провела многонедельный оперативный подготовительный маневр на французском полигоне, информация о котором хранится в строжайшей тайне.
Intelligence Online сообщает, что учения получили название «Персей». Они базировались на анализе опыта украинских маневров, позволивших сдержать российское вторжение в феврале 2022 года. Более 3000 французских военных отрабатывали навыки на территории, похожей на участок реки Днепр севернее Киева.