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Польские пограничники задержали белоруса, который нелегально находился в стране 532 дня

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  • 15.01.2025, 16:53
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Польские пограничники задержали белоруса, который нелегально находился в стране 532 дня

Его обязали покинуть Польшу.

В польском городе Катовице пограничники задержали белоруса, виза которого истекла почти три года назад. Об инциденте сообщили в Пограничной службе, пишет Most.

Известно, что мужчина въехал в страну в январе 2022 года на основании действующей визы. Но срок её действия истёк в марте того же года. Однако тогда действовали ковидные правила, поэтому действие многих документов продлевалось. Это решение действовало до 31 июля 2023 года.

К тому моменту как белоруса задержали, он нелегально находился в Польше уже 532 дня. Мужчину обязали покинуть Польшу и вынесли временный запрет на въезд в страны Шенгенской зоны.

В июле 2024 года Центр белорусской солидарности провёл среди белорусов опрос, чтобы выяснить, на каком основании они находятся в Польше. Из более чем 1500 человек, принявших участие в опросе, 2% признались, что пребывают в стране нелегально.

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