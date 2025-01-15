Предательница Украины набросилась на Соловьева
- Телеграм-канал «Сеятель ветра»
- 15.01.2025, 17:03
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Обвиянет в воровстве денег.
Перебежчица из Украины Татьяна Монтян обвинила пропагандиста Владимира Соловьева в воровстве денег, которые он собирает якобы для нужд российской армии.
По ее словам Соловьев украл уже сотни миллионов рублей, за которые не предоставил никаких отчетов.
Очередное подтверждение того, что пропагандисты имеют личную материальную заинтересованность в том, чтобы война продолжалась как можно дольше. А сколько людей погибнет и сколько городов будет разрушено - им вообще плевать.
Телеграм-канал «Сеятель ветра»