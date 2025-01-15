Светлана Алексиевич примет участие в Вильнюсской книжной ярмарке 15.01.2025, 17:10

Светлана Алексиевич

Лауреат Нобелевской премии по литературе примет участие в дискуссии.

В этом году Вильнюсскую Книжную ярмарку посетит лауреат Нобелевской премии по литературе, белорусская писательница, журналистка и сценарист Светлана Алексиевич, сообщает Delfi.

«Я (…) скоро буду на Вильнюсской книжной ярмарке, где приму участие в дискуссии. Я хотела бы увидеть как можно больше из Вас, чтобы мы могли поговорить о наших книгах и настоящем», - написала писательница в своем посте в Facebook.

В 2015 году С. Алексиевич стала лауреатом Нобелевской премии по литературе. Среди ее самых известных книг – «У войны не женское лицо», «Последние свидетели», «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва» и «Время секонд хэнд».

В 2020 году С. Алексиевич поддержала протесты против Александра Лукашенко, когда он в очередной раз объявил себя победителем президентских выборов. Чтобы избежать грозящего ей длительного тюремного заключения, писательница сбежала в Германию. В этом году книжная ярмарка пройдет с 27 февраля по 2 марта.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com