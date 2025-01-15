Эксперты назвали самые безопасные автомобили 2024-го года 15.01.2025, 17:30

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иллюстративное фото

В рейтинг попали кроссоверы и большие семейные автомобили разных ценовых категорий.

Определены самые безопасные автомобили 2024 года. Отличия получили модели, которые получили самые высокие оценки за краш-тесты EuroNCAP. Об этом сообщается на сайте этой организации.

Конечно же, все победители получили максимальные 5 звезд от EuroNCAP. Самое безопасное авто 2024 года — новый Mercedes E-Class. Защиту взрослых в этом авто оценили в 92%, а детей — в 90%. За безопасность для пассажиров авто получило оценку 84%, а за системы безопасности — 87%.

Кроме того, выбрали лучшие модели в разных классах. Среди компактных кроссоверов и электромобилей победителем стал Zeekr X, который создан на базе Volvo EX30. Его оценки: 91% за защиту взрослых, 90% — за детей, 84% — за безопасность для пешеходов и 83% — за оборудование по безопасности.

В сегменте больших семейных авто победили модели-близнецы Skoda Superb и Volkswagen Passat B9. Они получили 93% за безопасность взрослых пассажиров и 87% — за защиту детей. Защита пешеходов оценили в 82%, а оборудование по безопасности — в 80%.

Самый безопасный семейный кроссовер — новая Mazda CX-80, которая опередила Audi Q6 e-tron. Она получила 92% за защиту взрослых и 88% — за детей. Оценка за безопасность пешеходов — 84%, а за системы безопасности — 79%.

Кроме того, в EuroNCAP отметили пикап Maxus eTerron 9, компактные кроссоверы Cupra Tavascan, Deepal S07 Porsche Macan, MG HS, Toyota C-HR, Volvo EX30 и XPENG G6.

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