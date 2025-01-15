Туск: Россия планировала акты воздушного террора против Польши 5 15.01.2025, 17:37

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Дональд Туск

Теракты готовились и на бортах авиакомпаний по всему миру.

Премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что Россия планировала диверсии на самолетах.

Польский премьер подчеркнул, насколько важны совместные действия для безопасности не только Украины или Польши, но и всего региона, пишет WP.

Туск признал, что недавно вел переговоры, в частности, по поводу безопасности Балтийского моря

«Речь идет о совместных действиях против российской агентуры и российских диверсий.

Я не буду сейчас вдаваться в подробности, но Россия планировала акты воздушного террора не только против Польши, но и против авиакомпаний по всему миру», — заявил польский премьер.

По информации The New York Times, Джо Байден и американская разведка предупреждали Владимира Путина о последствиях запланированных россиянами диверсий с использованием взрывчатки в самолетах на трансатлантических маршрутах.

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