В Курской области ликвидирован первый российский наемник из Африки 

В Курской области ликвидирован первый российский наемник из Африки3
- 15.01.2025, 17:58
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Он родом из ЦАР.
Российские СМИ сообщили, что первый наемник из Африки, который воевал на стороне страны-агрессора России, погиб в Курской области. В частности, речь идет о 32-летнем Деррике Нгамане, сообщает проект расследований Система в среду, 15 января.
Как выяснили расследователи, Нгамана погиб в боях за село Новоивановка Суджанского района Курской области РФ, он гражданин Центральноафриканской республики (ЦАР).
Система, которая совместно с российской службой Радио Свобода изучила сообщения о смерти наемника и ряд других источников.
Нгамана воевал в составе штурмовой роты 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ. Он погиб 15 ноября 2024 года, говорится в извещении о его смерти. Подразделение понесло серьезные потери в боях за Курскую область, пишет российские издания.
Источник, связанный с командованием бригады морпехов РФ, подтвердил изданию факт гибели наемника. Там добавили, что в Курской области может воевать много выходцев из африканских стран. Однако точного их количества собеседник не знает.
Система пишет, что Деррик Нгамана — первый гражданин ЦАР, чью личность удалось установить среди погибших в Курской области. Ранее он служил в Центральноафриканских вооруженных силах. Издание выяснило, что в 2023 году Нгамана обращался к другу семьи и дипломату ЦАР в Москве Форчуну Уангапоу за помощью в поступлении в российский университет, но тогда у него не было средств для поездки в Россию.