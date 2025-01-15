Белорусский футболист Сергей Кисляк завершил карьеру

Белорусский футболист Сергей Кисляк завершил карьеру1
- 15.01.2025, 18:06
Теперь он будет работать в штабе брестского «Динамо».
Завершил карьеру белорусский футболист Сергей Кисляк. Он пополнил тренерский штаб брестского «Динамо».
Кисляку 37 лет. За свою карьеру полузащитник выступал в Беларуси за минское и брестское «Динамо», играл в России, Турции и Казахстане. В прошлом сезоне футболист сыграл за брестское «Динамо» 14 матчей в чемпионате Беларуси, забил два гола и сделал две результативные передачи.
Сергей Кисляк сыграл 74 матча за национальную сборную Беларуси, забил 9 голов. Именно Кисляк в сентябре 2010-го в матче отбора чемпионата Европы забил гол в ворота сборной Франции в Париже, который принес белорусам сенсационную победу.