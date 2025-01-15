Армения грозит заблокировать программу российского пропагандиста Киселева 5 15.01.2025, 18:16

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Дмитрий Киселев

Ранее МИД страны вызвал российского посла.

Трансляция российской программы «Вести недели» может быть заблокирована на территории Армении, заявил министр высокотехнологической промышленности республики Мхитар Айрапетян. По его словам, контент этой передачи, которую ведет гендиректор пропагандистского агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, нарушает законодательство страны, пишет The Moscow Times.

До этого в среду МИД Армении вызвал посла РФ Сергея Копыркина в связи выпуском этой программы от 12 января и вручил ему ноту протеста. В ведомстве отметили, что Киселевым были «озвучены искусственно генерируемые нарративы, направленные против суверенитета и территориальной целостности республики».

Возмущение властей вызвал сюжет, посвященный отношениям Еревана с Баку. В нем Киселев коснулся темы Зангезурского (Сюникского) коридора, с помощью которого Азербайджан хочет связать основную территорию страны со своим эксклавом — Нахичеванью, а оттуда — проложить дорогу в Турцию. Пропагандист заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян «полностью проигнорировал и собственные обязательства по трехстороннему соглашению» от 10 ноября 2020 года, участником которого была Россия, и категоричное требование президента Азербайджана Ильхама Алиева открыть Зангезурский коридор, предложив вместо этого свой проект «Перекресток мира». При этом Ереван не брал на себя обязательство по прокладке данного маршрута: в соглашении говорится лишь о «гарантиях безопасности транспортного сообщения» между Азербайджаном и Нахичеванью.

Параллельно Киселев припомнил Пашиняну его слова о том, что Армения «прошла точку невозврата» в отношениях с ОДКБ, и обвинил политика в подготовке к «новой войне» с Азербайджаном. По мнению пропагандиста, об этом свидетельствуют закупки оружия у Франции. Также он обратил внимание на то, что Армения запустила процесс вступления в Евросоюз, и процитировал вице-премьера России Алексея Оверчука, который дал понять, что тогда республике придется покинуть ЕАЭС, поскольку нельзя совмещать членство в обеих организациях. Комментируя разразившийся скандал, Киселев заявил, что не знает, какое конкретно его высказывание в передаче «задело армянских братьев».

До этого, в марте 2024 года, Армения заблокировала трансляцию авторских программ «Вечер» пропагандиста Владимира Соловьева. Решение было принято из-за «постоянных нарушений», зафиксированных Комиссией по телевидению и радиовещанию (ТРК). «Радио Свобода» сообщало, что последний каплей властей стал выпуск от 25 февраля, где прозвучали оскорбления в адрес Армении и ее руководства.

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