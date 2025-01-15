СМИ показали многомиллионную коллекцию роскошных автомобилей семьи Асада 15.01.2025, 18:44

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У сирийского диктатора было много редких авто.

Съемочная группа турецкого агентства «Анадолу» запечатлела несколько роскошных автомобилей, принадлежавших свергнутому диктатору Сирии Башару Асаду, его брату Махеру Асаду и другим членам семьи. Транспортные средства сняты на камеру в гараже дворца в столице Сирии Дамаске.

В напоминающем выставочный зал гараже находятся редкие автомобили ограниченного выпуска, в том числе классические, спортивные автомобили и электромобили.

Ferrari F50, один из автомобилей, найденных в гараже семьи Асада, пользуется большой популярностью у крупных бизнесменов и коллекционеров из-за ограниченного производства и ценности бренда.

Стоимость F50 составляет примерно в 3 миллиона долларов. Этот автомобиль является одной из самых дорогих моделей Ferrari. Еще один Ferrari в гараже семейства Асадов - F12 Berlinetta, стоимостью около 2 миллионов долларов.

Среди роскошных авто в гараже Асада есть Lamborghini Murcielago - спортивный автомобиль ограниченной серии. Он также востребован коллекционерами и автолюбителями. Стоимость автомобиля может достигать 1 миллиона долларов.

Также в коллекции есть Aston Martin, цены на который в зависимости от модели и характеристик достигают 1,5 миллиона долларов.

В гараже есть несколько автомобилей марки Bentley. Стоимость машин этого бренда начинается от 320 тысяч долларов.

Среди автомобилей есть внедорожник Mercedes AMG G 63 стоимостью 186 тысяч долларов.

Кроме того, в гараже есть электрический Cadillac Escalade нового поколения. Цена этого электрокара достигает 170 тысяч долларов.

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