Как лукашисты обанкротили некогда успешное предприятие в Верхнедвинске
- 15.01.2025, 18:52
Закономерный результат политики диктатора.
Обанкротился Верхнедвинский завод столярных изделий. Основанное в 1990-ом году предприятие обеспечивало работой 7 десятков людей. Свою продукцию поставляло в основном в Германию, Нидерланды и Латвию.
Завод не пережил санкций, введенных после фальсификации выборов 20-го года, усиленных после поддержки Лукашенко путинской войны, пишет читатель сайта Charter97.org:
— Санкции сильно ударили по всему региону, который с 98-го входил в объединение «Озерный край» с приграничными районами Латвии и Литвы, что делало его одним из самых процветающих на Витебщине. «Мудрая» политика агрофюрера привела к крушению сотрудничества с ЕС и Западом в общем. Торговля с Европой была наиболее рентабельна для Беларуси. С РФ и Китаем лукашисты вынуждены торговать с минимальными наценками.
Из-за развала экономики за время правления самозванца население Верхнедвинского района сократилось на 40%, с 32 до 19 тысяч человек. И продолжает сокращаться.
В марте 23-го Вернедвинский завод был вынужден податься на ликвидацию, 20 сентября 24-го – на банкротство. 13 декабря этого же года экономический суд Витебской области признал его банкротом и открыл ликвидационное производство. На этот момент задолженность завода составляла 269 тысяч рублей, а активы – только 66 тысяч.