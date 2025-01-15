Как лукашисты обанкротили некогда успешное предприятие в Верхнедвинске 15.01.2025, 18:52

Закономерный результат политики диктатора.

Обанкротился Верхнедвинский завод столярных изделий. Основанное в 1990-ом году предприятие обеспечивало работой 7 десятков людей. Свою продукцию поставляло в основном в Германию, Нидерланды и Латвию.

Завод не пережил санкций, введенных после фальсификации выборов 20-го года, усиленных после поддержки Лукашенко путинской войны, пишет читатель сайта Charter97.org:

— Санкции сильно ударили по всему региону, который с 98-го входил в объединение «Озерный край» с приграничными районами Латвии и Литвы, что делало его одним из самых процветающих на Витебщине. «Мудрая» политика агрофюрера привела к крушению сотрудничества с ЕС и Западом в общем. Торговля с Европой была наиболее рентабельна для Беларуси. С РФ и Китаем лукашисты вынуждены торговать с минимальными наценками.

Из-за развала экономики за время правления самозванца население Верхнедвинского района сократилось на 40%, с 32 до 19 тысяч человек. И продолжает сокращаться.

В марте 23-го Вернедвинский завод был вынужден податься на ликвидацию, 20 сентября 24-го – на банкротство. 13 декабря этого же года экономический суд Витебской области признал его банкротом и открыл ликвидационное производство. На этот момент задолженность завода составляла 269 тысяч рублей, а активы – только 66 тысяч.

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