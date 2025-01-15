Российский политзаключенный Александр Скобов: Я не устану повторять: «Раздавите гадину!» 15.01.2025, 19:00

Александр Скобов

Последнее слово известного диссидента.

Ожидалось, что на заседании 1-го Западного окружного военного суда в Санкт-Петербурге выступит российский политзаключенный, советский диссидент Александр Скобов. Время произнесения последнего слова ещё не известно. Неизвестно, дадут ли его произнести.

РосСМИ публикуют последнее слово политзаключенного:

— Я воспитан в Советском Союзе в убеждении, что когда на мирных людей нападает злобный и жестокий агрессор, надо брать в руки оружие и идти сражаться. А если ты сам не можешь держать в руках оружие, помогай тем, кто сражается, призывай к этому других.

Вся моя публицистическая деятельность – это призыв идти сражаться с агрессором, напавшим на Украину, помогать ей оружием и боеприпасами. Я рассматриваю себя как участника вооружённого противостояния агрессору. В ракетах и снарядах, уничтожающих захватчиков, есть и моя малая толика. И я беру на себя ответственность за каждого уничтоженного оккупанта.

На Россию никто не нападал, ей никто не угрожал.

Это нацистский режим Путина напал на Украину. Исключительно из-за мании величия его главарей, из-за нечеловеческой жажды власти надо всем вокруг.

Они самоутверждаются, убивая сотни тысяч людей. Они – выродки, отребье, нацистская нечисть.

Виновность нацистской диктатуры Путина в подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны очевидна и не нуждается в доказательствах. Точно также не нуждается в доказательствах наше с вами право на вооружённое сопротивление агрессору на поле боя и в тылу агрессора. Да, и смешно было бы ждать такого признания от режима, бросающего людей в тюрьмы лишь за слова морального осуждения агрессии. Все возможности легального протеста против агрессии путинской России уничтожены.

Мои призывы к вооружённому сопротивлению власти агрессора квалифицируют по статье о терроризме. Я не стану спорить с властями агрессора, даже если они станут квалифицировать мои действия по статье о педофилии. Суд в России давно доказал, что является придатком нацистской тирании и искать у него справедливости бессмысленно. Я никогда не встану перед этими людьми – прислужниками убийц и мерзавцев. Мне не о чем с ними спорить. Пусть за меня с ними говорят пушки.

Я не вижу смысла спорить с марионетками диктатуры о том, насколько добросовестно они применяют свои законы. Это в любом случае законы тоталитарного государства, направленные на подавление несогласия. Я не признаю эти законы и не буду им подчиняться.

Я также не буду обжаловать никакие решения и действия представителей нацистской власти. Я не нуждаюсь в милости моего вооружённого противника.

Путинская диктатура может меня убить, но она не сможет заставить меня отказаться от борьбы с ней. И где бы я ни находился, я буду продолжать призывать честных россиян присоединяться к ВСУ, я буду продолжать призывать к ударам по военным объектам в глубине территории РФ. Я буду призывать цивилизованный мир нанести стратегическое поражение нацистской России. Я буду доказывать необходимость военного разгрома режима нового Гитлера.

Путин – это новый Гитлер, ошалевший от безнаказанности, упившийся кровью упырь. И я не устану повторять: «Раздавите гадину!»

Смерть Путину, убийце, тирану и подлецу!

Смерть российско-фашистским захватчикам!

Слава Украине!

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