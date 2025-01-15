Французы стали пить больше пива и меньше вина 8 15.01.2025, 19:01

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Потребление тихих вин сократилось с 2007 года на 45%.

Французы теперь выпивают 26 л пива на человека в год, что на два литра больше, чем вина. Об этом сказано в исследовании «Изменения в покупках по категориям продуктов и домохозяйств между 2007 и 2023 годами», которое было опубликовано французским государственным агентством по сельскому хозяйству FranceAgriMer.

Потребление тихих вин во Франции, по данным исследования, сократилось с 2007 года на 45%, или до 21 л в год. В возрастной группе 50–64 лет потребление тихих вин упало наиболее ощутимо — на 54%, а среди людей в возрасте 35–49 лет его стали пить меньше на 51%. На 37% потребление тихих вин снизилось среди людей старше 65 лет. При этом средняя цена за бутылку такого вина составляет €5.

Категория игристых вин (включая шампанское) тоже показала отрицательную динамику в обозначенный период и снизилась на 31%. Наиболее значительное падение в потреблении — на 46% — зафиксировано среди людей в возрастной группе 35–49 лет. Люди моложе 35 лет стали пить меньше игристого на 42%.

За тот же период с 2007 года потребление пива выросло на 26%, или на 5 л, до 26 л в год.

Согласно исследованию, в целом потребление алкогольных напитков в стране сократилось на 19%, до 58 л.

В 2022 году, согласно опросу Barometre Sowine/Dynata 2022, 51% французов назвали своим любимым алкогольным напитком пиво. Тогда по популярности оно впервые опередило вино, писало издание Wine News.

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