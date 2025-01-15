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Зеленский назвал численность украинской армии

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  • 15.01.2025, 19:04
  • 8,152
Зеленский назвал численность украинской армии

Также президент Украины назвал численность армии РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Варшаве сообщил, что численность украинской армии составляет 880 тыс. солдат и офицеров. Войска Украины рассредоточены на большой территории.

Он также сообщил, что численность российских войск в Украине составляет более 600 тыс. солдат, но сосредоточенность на определенных направлениях позволяет им иметь количественное преимущество в отдельных районах.

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