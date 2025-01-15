Зеленский назвал численность украинской армии

Зеленский назвал численность украинской армии1
- 15.01.2025, 19:04
- 8,152
Также президент Украины назвал численность армии РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Варшаве сообщил, что численность украинской армии составляет 880 тыс. солдат и офицеров. Войска Украины рассредоточены на большой территории.
Он также сообщил, что численность российских войск в Украине составляет более 600 тыс. солдат, но сосредоточенность на определенных направлениях позволяет им иметь количественное преимущество в отдельных районах.