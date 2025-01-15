Трамп анонсировал сделку Израиля и ХАМАС 15.01.2025, 20:29

Дональд Трамп

По его словам, заложников вскоре освободят.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что стороны израильско-палестинского конфликта достигли соглашения о сделке, заложники, захваченные террористической группировкой ХАМАС, скоро будут освобождены.

«Мы достигли сделки по заложникам на Ближнем Востоке. В скором времени их отпустят на свободу»», — написал он в соцсети Truth Social.

Правительство Израиля ранее сообщило о прогрессе в переговоров. В связи с этим глава МИД страны Гидеон Саар возвращается в Тель-Авив.

О том, что Израиль и ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, сообщает также CNN.

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