До +4 градусов ожидается в Беларуси в четверг 15.01.2025, 20:41

Днем будет облачно.

Осадки в виде дождя и мокрого снега прогнозируют в Беларуси на 16 января. Об этом Белгидромет.

В ночные и утренние часы в отдельных районах возможны туманы. Осадков не ожидается, температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Днем будет облачно, дожди и мокрый снег пройдут во многих районах. Также прогнозируются гололед и гололедица. Порывы ветра местами могут достигать 14 м/с. Температура днем будет составлять от 0 до 4 градусов тепла.

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