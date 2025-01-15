До +4 градусов ожидается в Беларуси в четверг
- 15.01.2025, 20:41
Днем будет облачно.
Осадки в виде дождя и мокрого снега прогнозируют в Беларуси на 16 января. Об этом Белгидромет.
В ночные и утренние часы в отдельных районах возможны туманы. Осадков не ожидается, температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
Днем будет облачно, дожди и мокрый снег пройдут во многих районах. Также прогнозируются гололед и гололедица. Порывы ветра местами могут достигать 14 м/с. Температура днем будет составлять от 0 до 4 градусов тепла.