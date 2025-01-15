ВСУ взяли в плен больше 20 россиян на Торецком направлении

ВСУ взяли в плен больше 20 россиян на Торецком направлении1
- 15.01.2025, 20:51
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Видео.
Бойцы «Азова» взяли в плен 23 россиянина на фронте. Это произошло на Торецком направлении.
Об этом сообщает «Азов».
«Все они были взяты в плен бойцами 12-й бригады «Азов» во время боевых действий на Торецком направлении. Пленные находятся в удовлетворительном состоянии и адекватных условиях содержания», - говорится в сообщении.
23 Russians: Another Group of Captured Occupiers.— Azov Brigade (@azov_media) January 15, 2025
Voluntarily surrendered, found in basements, or captured during assaults, these Russians were fortunate to survive.
All of them were captured by the fighters of the 12th Azov Brigade during hostilities in the Toretsk sector.… pic.twitter.com/7sujdNV6XW
Все оккупанты сдались добровольно — найдены в подвалах, взятые во время штурмов.
«Этим солдатам ВС РФ посчастливилось выжить. Российские военные будут переданы соответствующим службам», - отметили в «Азове».