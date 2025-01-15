закрыть
15 января 2025, среда, 21:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ взяли в плен больше 20 россиян на Торецком направлении

1
  • 15.01.2025, 20:51
  • 1,070
ВСУ взяли в плен больше 20 россиян на Торецком направлении

Видео.

Бойцы «Азова» взяли в плен 23 россиянина на фронте. Это произошло на Торецком направлении.

Об этом сообщает «Азов».

«Все они были взяты в плен бойцами 12-й бригады «Азов» во время боевых действий на Торецком направлении. Пленные находятся в удовлетворительном состоянии и адекватных условиях содержания», - говорится в сообщении.

Все оккупанты сдались добровольно — найдены в подвалах, взятые во время штурмов.

«Этим солдатам ВС РФ посчастливилось выжить. Российские военные будут переданы соответствующим службам», - отметили в «Азове».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры Андрей Клименко
Правда о БелАЭС выходит наружу
Правда о БелАЭС выходит наружу Петр Олещук
Два наших Миколы
Два наших Миколы Ирина Халип
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох