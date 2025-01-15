ВСУ взяли в плен больше 20 россиян на Торецком направлении 1 15.01.2025, 20:51

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Видео.

Бойцы «Азова» взяли в плен 23 россиянина на фронте. Это произошло на Торецком направлении.

Об этом сообщает «Азов».

«Все они были взяты в плен бойцами 12-й бригады «Азов» во время боевых действий на Торецком направлении. Пленные находятся в удовлетворительном состоянии и адекватных условиях содержания», - говорится в сообщении.

23 Russians: Another Group of Captured Occupiers.



Voluntarily surrendered, found in basements, or captured during assaults, these Russians were fortunate to survive.



All of them were captured by the fighters of the 12th Azov Brigade during hostilities in the Toretsk sector.… pic.twitter.com/7sujdNV6XW — Azov Brigade (@azov_media) January 15, 2025

Все оккупанты сдались добровольно — найдены в подвалах, взятые во время штурмов.

«Этим солдатам ВС РФ посчастливилось выжить. Российские военные будут переданы соответствующим службам», - отметили в «Азове».

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