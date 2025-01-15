Байден решил защитить антироссийские санкции от их возможной отмены Трампом 15.01.2025, 21:10

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Администрация президента Джо Байдена за несколько дней до сложения полномочий использовала закон 2017 г., чтобы не дать своим сменщикам возможности ослабить основные санкционные меры против России. По новым правилам Конгресс может заблокировать отмену ограничений, а применение вторичных санкций станет обязательным.

Согласно мерам, которые Министерство финансов США объявило в среду, около 100 важнейших финансовых, энергетических и оборонных компаний России, от одного из крупнейших производителей оружия «Тактическое ракетное вооружение» до Московской биржи, будут внесены в новый список. Если исполнительная власть захочет исключить из него кого-либо из фигурантов, такое решение в течение 30 дней должен будет рассмотреть Конгресс. Если он его не одобрит, делистинг будет заблокирован, отмечает Financial Times.

Такие полномочия законодателей определяются законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который был принят в 2017 г. после вмешательства России в американские выборы. Администрация Байдена использовала его в качестве законодательной базы для нового санкционного списка. Таким образом у конгрессменов будет возможность пресечь возможные попытки Дональда Трампа отменить результаты усилий администрации Байдена по ослаблению военно-промышленного потенциала России.

Кроме того, привязка санкций к CAATSA уменьшит свободу действий новой администрации в вопросе применения существующих мер. Теперь введение вторичных санкций против компаний, которые сознательно способствуют деятельности подсанкционных организаций, становится обязательным.

«Сегодняшние действия подрывают способность Кремля обойти наши санкции и получить доступ к товарам, необходимым для создания оружия для войны в Украине, – заявил заместитель министра финансов Уолли Адейемо. – Расширение обязательных вторичных санкций сократит доступ России к доходам и товарам». Так Вашингтон «пытается послать сигнал... всем участникам экосистемы по обходу» санкций, чтобы они не рисковали иметь дело с теми, кто попал в черные списки, цитирует FT высокопоставленного чиновника Минфина.

США также ввели санкции против 15 организаций, которые создавали «региональные клиринговые платформы» в России и Китае для облегчения трансграничных платежей за санкционные товары.

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