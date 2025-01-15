Жители Бобруйска катаются по тротуарам на коньках 3 15.01.2025, 21:17

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Видео.

Погода в последнюю неделю довольно истерична и непредсказуема. Подтаяло, подмерзло — и так по кругу. Такие погодные перформансы привели к тому, что тротуары в Бобруйске превратились в лед, способный принять товарищеский матч хоккейных сборных, пишет «Онлайнер».

Собственно, это на практике и доказала простая семья Зинковых из Бобруйска, когда решилась проверить лед эмпирически. Нацепили коньки: хоккейные — на парней и фигурные — на девочек. И, на удивление, поехали. Процесс можно наблюдать на видео — получилось впечатляюще. Даже жалко, что завтра «каток», скорее всего, снова растает.

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