Жители Бобруйска катаются по тротуарам на коньках

Жители Бобруйска катаются по тротуарам на коньках3
- 15.01.2025, 21:17
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Видео.
Погода в последнюю неделю довольно истерична и непредсказуема. Подтаяло, подмерзло — и так по кругу. Такие погодные перформансы привели к тому, что тротуары в Бобруйске превратились в лед, способный принять товарищеский матч хоккейных сборных, пишет «Онлайнер».
Собственно, это на практике и доказала простая семья Зинковых из Бобруйска, когда решилась проверить лед эмпирически. Нацепили коньки: хоккейные — на парней и фигурные — на девочек. И, на удивление, поехали. Процесс можно наблюдать на видео — получилось впечатляюще. Даже жалко, что завтра «каток», скорее всего, снова растает.