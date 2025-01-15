Из Беларуси запретили вывозить яблоки и капусту 2 15.01.2025, 21:42

Ограничение ввели на три месяца, но его могут и продлить.

Правительство Беларуси ввело лицензирование вывоза овощей и фруктов.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко.

Так, временный запрет введен на экспорт белокочанной капусты, яблок, лука репчатого, моркови, свеклы.

Вывоз такой продукции вне зависимости от страны ее происхождения за пределы страны будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым МАРТ по согласованию с Минсельхозпродом, облисполкомами и Минским горисполкомом.

«Решение о возможности выдачи такой лицензии будет приниматься уполномоченными органами исходя из оценки соотношения свободных ресурсов данной продукции в Республике Беларусь и потребности страны в ней на момент согласования лицензии», – уточнили в правительстве.

Там также отметили, что постановление принято в целях обеспечения внутреннего рынка сельскохозяйственной продукцией в межсезонный период.

Временный запрет продлится три месяца.

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