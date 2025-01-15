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Государственный долг Италии достиг рекордного уровня

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  • 15.01.2025, 21:47
Государственный долг Италии достиг рекордного уровня

Превысил три триллиона евро.

Государственный долг Италии в ноябре еще больше вырос, превысив 3 триллиона евро и достигнув рекордного уровня.

Об этом сообщил в среду центральный банк третьей по величине экономики еврозоны, сообщает Reuters.

Стабильность огромного государственного долга Италии уже давно рассматривается как решающий фактор для выживания еврозоны.

По данным Банка Италии, в ноябре долг Италии вырос до 3 005,2 миллиарда евро по сравнению с 2 981,3 миллиарда евро в предыдущем месяце.

По прогнозам правительства, государственный долг страны – уже второй по величине после Греции в еврозоне по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) – вырастет до 138% ВВП в 2026 году с 135% в 2023 году.

Если экономический рост в 2025 году будет значительно ниже целевого показателя правительства на уровне 1,2%, как ожидает большинство прогнозистов, соотношение долга к ВВП вырастет еще больше.

Как следствие, рынки могут неохотно покупать итальянские облигации, что увеличит нагрузку на правительство по обслуживанию долга.

В процентах от общих государственных расходов это бремя составило 6,8% в 2023 году, по последним доступным данным, по сравнению с 7,5% годом ранее, согласно данным итальянского казначейства и UniCredit.

Рим, который в прошлом году попал под процедуру Европейского Союза по чрезмерному дефициту, надеется снизить свой дефицит ниже установленного в ЕС потолка в 3% ВВП в 2026 году с 3,8%, запланированных в прошлом году, и 7,2% в 2023 году.

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