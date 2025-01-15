Рост цен на продукты в России в 2024 году установил девятилетний рекорд 1 15.01.2025, 22:04

Инфляция в РФ по итогам года ускорилась почти на треть.

Инфляция в России по итогам 2024 года ускорилась почти на треть, несмотря на повышение ставки ЦБ до максимума за два десятилетия и попытки властей директивно контролировать цены в торговых сетях, передает The Moscow Times.

Как сообщил в среду в Росстат, индекс потребительских цен за год прибавил 9,52% (после роста на 7,42% в 2023 году), а годовая продовольственная инфляция достигла 11,05% и стала рекордной с 2015 года (тогда продукты подорожали на 14%).

По итогам декабря, согласно Росстату, цены в экономике в среднем выросли еще на 1,32% по сравнению с ноябрем, когда месячная инфляция установила рекорд с апреля 2022 года (1,43%). А итоговый годовой показатель инфляции вошел в топ самых высоких за последние 15 лет: сильнее, по данным официальной статистики, цены росли лишь в 2022 году (11,94%) и во время экономического кризиса после аннексии Крыма (на 11,35% в 2014 году и 12,91% — в 2015-м).

Зоной инфляционного бедствия, как следует из данных Росстата, стали продуктовые отделы супермаркетов, где цены взлетели на десятки процентов и продолжают расти. Так, картофель за год подорожал на 90,5%, капуста — на 42,6%, лук — на 46,5%, свекла — на 32,3%, сливочное масло — на 35,2%. Рост цен на молоко достиг 18,2%, на сметану — 19,2%, на сыр — 14,2%. Яблоки стали дороже за год на 20,2%, огурцы — на 22,1%, баранина — на 23,1%, говядина — на 12,9%.

В виде инфляции российские граждане ощущают последствия санкций и их негативные эффекты для экономики, отмечает аналитик Conotoxia Гжегош Дроздз. А резкое падение курса рубля в конце года, после которого доллар закрепился выше 100 рублей, сулит мрачный прогноз на начало 2025 года, предупреждает Александр Исаков, экономист по России Bloomberg Economics.

По данным Росстата, с 1 по 13 января инфляция прибавила еще 0,64%, а годовой показатель ускорился до 9,9% и обновил рекорд с февраля 2023 года. «Оъективно пока не видно замедления роста цен», — констатирует управляющий директор ГПБ Private Banking Егор Сусин. В январе, напоминает он, индексируются многие тарифы, а месячная инфляция в пересчете на год держится около 14%.

Российский ЦБ в 2024 году трижды повышал ключевую ставку в попытке замедлить инфляцию в экономике, которая третий год подряд на фоне военных расходов переживает резкий рост денежной массы. Но подняв ее до 21%, самого высокого уровня за два десятилетия, Центробанк неожиданно взял паузу в декабре — после того, как с критикой на Эльвиру Набиуллину обрушились чиновники и миллиардеры.

По собственному прогнозу ЦБ, инфляция продолжит ускоряться и достигнет пика в первом квартале 2025 года. В январе–феврале она может разогнаться до 11,5%, оценивает аналитик Freedom Finance Наталья Мильчакова.

«Относительно хороший период для российской экономики, в основе которого лежали ранее накопленные ресурсы, закончен, — констатирует Олег Вьюгин, в прошлом зампред ЦБ РФ. — Высокая инфляция сводит на нет весь этот, казалось бы, кратковременный успех».

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