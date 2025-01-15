Соболенко вышла в 1/16 финала турнира Australian Open 15.01.2025, 22:14

Действующая чемпионка турнира добыла 16-ю победу подряд на кортах Мельбурна.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко успешно прошла стадию 1/32 финала турнира Большого шлема Australian Open.

Первая ракетка планеты разобралась с испанкой Джессикой Бузас Манейро (№54 WTA) со счетом 6:3, 7:5. Матч длился 1 час 36 минут.

В 1/16 финала действующей чемпионке Australian Open предстоит сразиться с Кларой Таусон из Дании (№42 WTA). Их поединок состоится не раньше 03:00 по минскому времени в пятницу, 17 января.

Эта победа стала для Соболенко 16-й подряд на кортах в Мельбурне в рамках Открытого чемпионата Австралии. Напомним, белоруска дважды выиграла Australian Open – в 2023 и 2024 годах.

В первом круге Арина спокойно взяла верх над американкой Слоан Стивенс (№81 WTA) со счетом 6:3, 6:2 за 1 час 12 минут.

В свою очередь Виктория Азаренко не смогла пройти итальянку Лючию Бронцетти (№76 WTA), уступив ей со счетом 2:6, 6:7. Чемпионка Australian Open 2012 и 2013 годов заработала за участие $79 тыс.

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