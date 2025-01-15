Премьер Дании провела разговор с Трампом
- 15.01.2025, 22:21
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Говорили и о ситуации вокруг Гренландии.
15 января 2025 года премьер-министр Дании Метте Фредериксен провела телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом — в том числе по поводу Гренландии.
Об этом сообщили представители канцелярии Фредериксен.
По словам чиновников, в беседе премьер-министр указала Трампу на важность укрепления безопасности в Арктике и то, что Дания «готова взять на себя еще большую ответственность за это».
«В беседе премьер-министр упомянула о заявлениях председателя правительства Гренландии Муте Б. Эгеде о том, что Гренландия не продается, и утверждала, что решение о независимости должна принимать сама Гренландия», — сказали в канцелярии Фредериксен.
Кроме того, премьер-министр Дании подчеркнула, что датские компании «способствуют росту и созданию рабочих мест в США, и что ЕС и США заинтересованы в расширении торговли».
«В ходе беседы также обсуждались война в Украине, ситуация на Ближнем Востоке и отношения с Китаем. Беседа продолжалась 45 минут. Премьер-министр и избранный президент договорились продолжить диалог», — подытожили представители канцелярии Фредериксен.