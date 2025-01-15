закрыть
15 января 2025, среда, 23:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Польша отправляет Украине 46-й пакет помощи

  • 15.01.2025, 23:16
Польша отправляет Украине 46-й пакет помощи

Поставки вооружения начнутся в ближайшее время.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду, 15 января, объявил о выделении Украине 46-го пакета военной помощи. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Еще одна 46-я помощь уже готова… В этот раз помощь более чем на 200 миллионов евро», – сказал Туск.

Премьер не рассказал, что в ближайшее время начнутся поставки, однако не захотел уточнить, что вошло в пакет помощи.

«Об этом нужно говорить как можно меньше, а делать как можно больше», – подчеркнул он.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры Андрей Клименко
Правда о БелАЭС выходит наружу
Правда о БелАЭС выходит наружу Петр Олещук
Два наших Миколы
Два наших Миколы Ирина Халип
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох