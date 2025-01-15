Польша отправляет Украине 46-й пакет помощи 15.01.2025, 23:16

Поставки вооружения начнутся в ближайшее время.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду, 15 января, объявил о выделении Украине 46-го пакета военной помощи. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Еще одна 46-я помощь уже готова… В этот раз помощь более чем на 200 миллионов евро», – сказал Туск.

Премьер не рассказал, что в ближайшее время начнутся поставки, однако не захотел уточнить, что вошло в пакет помощи.

«Об этом нужно говорить как можно меньше, а делать как можно больше», – подчеркнул он.

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