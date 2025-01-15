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Астрономы обнаружили новую экзопланету

  • 15.01.2025, 23:28
Астрономы обнаружили новую экзопланету

Знаковая находка.

Международная группа исследователей, используя данные космического телескопа TESS, обнаружила новую экзопланету, получившую обозначение TOI-6038 A b.

Этот газовый гигант находится на расстоянии около 578 световых лет от Земли и вращается вокруг звезды F-типа, передает New Voice.

Новая экзопланета обладает впечатляющими характеристиками: ее радиус примерно в 6,4 раза больше земного, а масса в 78,5 раз превышает массу нашей планеты. Несмотря на свои огромные размеры, TOI-6038 A b имеет относительно высокую плотность, что указывает на наличие массивного ядра, состоящего из тяжелых элементов.

По мнению ученых, открытие этой экзопланеты имеет большое значение для понимания процессов формирования планетных систем. TOI-6038 A b находится в так называемой «пустыне нептунов», регионе, где крайне редко встречаются планеты с размерами Нептуна. Это открытие ставит перед астрономами новые вопросы о том, как формируются и эволюционируют планеты в различных звездных системах.

Родительская звезда TOI-6038 A является частью двойной звездной системы и имеет возраст около 3,65 миллиарда лет. Ее характеристики позволяют предположить, что планета TOI-6038 A b сформировалась в условиях, схожих с условиями формирования планет в нашей Солнечной системе.

Дальнейшие исследования этой экзопланеты помогут ученым лучше понять процессы формирования планетных систем и расширить наши знания о разнообразии миров за пределами Солнечной системы.

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