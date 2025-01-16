закрыть
16 января 2025, четверг, 0:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Президент Израиля призвал правительство одобрить соглашение с ХАМАС

  • 16.01.2025, 3:00
Президент Израиля призвал правительство одобрить соглашение с ХАМАС
Ицхак Герцог

В ближайшие дни оно будет вынесено на голосование.

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство одобрить соглашение о прекращении огня с ХАМАС. В ближайшие дни оно будет вынесено на голосование.

Об этом сообщает The Times of Israel.

В обращении к нации из своего офиса Герцог сказал, что поддерживает «премьер-министра и команду на переговорах в их усилиях достичь соглашения».

«Кабинет министров безопасности и полный состав кабинета министров, которые, как ожидается, проголосуют за рамки завтра, должны одобрить соглашение, чтобы «вернуть наших сыновей и дочерей домой», - заявил он.

По словам Герцога, нет высшей еврейской ценности, чем возвращение пленных домой.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры Андрей Клименко
Правда о БелАЭС выходит наружу
Правда о БелАЭС выходит наружу Петр Олещук
Два наших Миколы
Два наших Миколы Ирина Халип
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох