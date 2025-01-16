Президент Израиля призвал правительство одобрить соглашение с ХАМАС 16.01.2025, 3:00

Ицхак Герцог

В ближайшие дни оно будет вынесено на голосование.

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство одобрить соглашение о прекращении огня с ХАМАС. В ближайшие дни оно будет вынесено на голосование.

Об этом сообщает The Times of Israel.

В обращении к нации из своего офиса Герцог сказал, что поддерживает «премьер-министра и команду на переговорах в их усилиях достичь соглашения».

«Кабинет министров безопасности и полный состав кабинета министров, которые, как ожидается, проголосуют за рамки завтра, должны одобрить соглашение, чтобы «вернуть наших сыновей и дочерей домой», - заявил он.

По словам Герцога, нет высшей еврейской ценности, чем возвращение пленных домой.

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