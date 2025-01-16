закрыть
16 января 2025, четверг, 0:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Партия Фицо в Словакии теряет рейтинги

  • 16.01.2025, 5:29
Партия Фицо в Словакии теряет рейтинги
Роберт Фицо.

Оппозиция может рассчитывать на большинство.

Если бы парламентские выборы в Словакии состоялись в ближайшее время, нынешняя коалиция во главе с премьер-министром Робертом Фицо не имела бы достаточно голосов для получения большинства.

Об этом свидетельствует последний опрос NMS Market Research Slovakia, сообщает «Европейская правда».

Согласно результатам опроса, рейтинг партии Фицо Smer-SD сейчас составляет 18,4%. В случае, если бы в стране состоялись выборы в парламент, она бы уступила оппозиционной «Прогрессивной Словакии» (23,9%).

Другая крупная партия коалиции – «Голос» действующего президента Петера Пеллегрини – могла бы рассчитывать на третье место с 11,5%, а младший партнер коалиции, ультраправая Словацкая национальная партия, не преодолела бы избирательный барьер (2,1%).

Почти 9% в опросе NMS получает ультраправое словацкое движение «Республика», но даже с ним партии Фицо и Пеллегрини не будут иметь большинства – всего 71 мандат из 150.

Зато оппозиционные партии во главе с «Прогрессивной Словакией» смогут сформировать большинство в 79 голосов только в альянсе с популистским движением «Словакия» Игоря Матовича – бывшего премьера, который в 2021 году спровоцировал политический кризис, который почти похоронил тогдашнее правительство.

Недавно Роберт Фицо пожаловался, что его коалиция «идет в ад», но заявил, что без достижения договоренности внутри ее единственным выходом будут досрочные выборы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры Андрей Клименко
Правда о БелАЭС выходит наружу
Правда о БелАЭС выходит наружу Петр Олещук
Два наших Миколы
Два наших Миколы Ирина Халип
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох