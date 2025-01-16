Спецназовцы «Азова» взяли в плен более двух десятков россиян 1 16.01.2025, 8:22

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Оккупантов нашли в подвалах на Торецком направлении.

Бойцы 12-й бригады специального назначения Национальной гвардии «Азов» взяли в плен сразу 23 российских оккупантов. Соответствующее видео с пленными пресс-служба «Азова» обнародовала в своем «Телеграме».

«23 россиянина: очередная партия пленных оккупантов. Сдались добровольно, найденные в подвалах, взятые во время штурмов. Этим солдатам ВС РФ повезло выжить», — говорится в подписи к видео.

В пресс-службе уточнили, что все они были взяты в плен бойцами 12-й бригады «Азов» во время боевых действий на Торецком направлении.

«Пленные находятся в удовлетворительном состоянии и адекватных условиях содержания. Российские военные будут переданы соответствующим службам», — отметили в «Азове».

Там также выразили надежду, что уже в ближайшее время этих российских пленных обменяют на украинских защитников.

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