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«Это ужас какой-то»: подробности атаки дронов на нефтебазу в Воронежской области РФ

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  • 16.01.2025, 8:37
  • 6,410
«Это ужас какой-то»: подробности атаки дронов на нефтебазу в Воронежской области РФ
иллюстративное фото

Объект получил серьезные повреждения.

Вечером 15 января ударные беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области России. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев, пишет «Фокус».

Сначала Гусев написал в своем Телеграме, что в пригороде Воронежа средствами ПВО и РЭБ было уничтожено несколько беспилотных летательных аппаратов, а пострадавших и разрушений якобы нет.

Однако после того, как в местных пабликах начали появляться видео пожара на нефтебазе, губернатору пришлось признать, что «разрушения» таки есть.

«В результате падения нескольких БПЛА в одном из районов области произошло возгорание на территории нефтебазы», — отметил Гусев через несколько часов после предыдущего сообщения.

Он также отметил, что держит ситуацию на «личном контроле».

На одном из таких обнародованных видео женщина за кадром возмущается последствиями ударов БпЛА.

«Это ужас какой-то, вообще», — говорит женщина.

Журналисты российского издания Astra отметили, что дроны атаковали нефтебазу в городе Лиски, который расположен в 90 километрах от самого Воронежа.

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