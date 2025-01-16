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Дроны совершили массированный налет на Тамбовскую область РФ

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  • 16.01.2025, 8:51
  • 5,888
Дроны совершили массированный налет на Тамбовскую область РФ
иллюстративное фото

Прогремела серия взрывов в районе порохового завода.

В Тамбовской области (РФ) в ночь на 16 января прогремела серия взрывов в районе города Котовск и поселка Кузьмино-Гать, где расположен пороховой завод. В регионе работают системы противовоздушной обороны.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash и местные паблики.

Росмедиа пишут, что атака дронов на Тамбовскую область этой ночью является «массированной». Воздушный удар российская сторона приписывает Украине.

Также в российских соцсетях рассказывают, будто БПЛА самолетного типа двигались «в сторону порохового завода в селе Кузьмино-Гать».

В тамбовских Telegram-каналах также утверждают, что в Котовске было несколько взрывов. Якобы там работала ПВО.

Как пишут в местных пабликах, дроны начали атаковать Тамбовскую область начиная с 00:40.

Также, по данным российских медиа, взрывы раздавались и в Кузьмино-Гать.

Также в тамбовских пабликах рассказывают о сбитии БПЛА в результате работы ПВО в регионе.

Между тем местные власти не делали заявлений по ситуации в Тамбовской области на фоне воздушной атаки.

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