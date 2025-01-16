Дроны совершили массированный налет на Тамбовскую область РФ 2 16.01.2025, 8:51

5,888

иллюстративное фото

Прогремела серия взрывов в районе порохового завода.

В Тамбовской области (РФ) в ночь на 16 января прогремела серия взрывов в районе города Котовск и поселка Кузьмино-Гать, где расположен пороховой завод. В регионе работают системы противовоздушной обороны.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash и местные паблики.

Росмедиа пишут, что атака дронов на Тамбовскую область этой ночью является «массированной». Воздушный удар российская сторона приписывает Украине.

Также в российских соцсетях рассказывают, будто БПЛА самолетного типа двигались «в сторону порохового завода в селе Кузьмино-Гать».

В тамбовских Telegram-каналах также утверждают, что в Котовске было несколько взрывов. Якобы там работала ПВО.

Как пишут в местных пабликах, дроны начали атаковать Тамбовскую область начиная с 00:40.

Также, по данным российских медиа, взрывы раздавались и в Кузьмино-Гать.

Также в тамбовских пабликах рассказывают о сбитии БПЛА в результате работы ПВО в регионе.

Между тем местные власти не делали заявлений по ситуации в Тамбовской области на фоне воздушной атаки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com