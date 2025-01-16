«Настроение Лукашенко все-таки испортили» 6 16.01.2025, 9:08

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Диктатор не зря говорит, что «сдохнет».

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера диктатор во время доклада об утверждении Государственной инвестиционной программы на 2025 год внезапно уделил внимание новостям о его пошатнувшемся здоровье. При этом Лукашенко признал, что люди ждут, когда он «сдохнет».

Высказывание диктатора прокомментировал белорусский историк и политический обозреватель Александр Фридман:

— Лукашенко прокомментировал слухи о своем состоянии здоровья словом «не дождетесь». Но в известном анекдоте про Рабиновича и «не дождетесь» часто встречается и вопрос о настроении, которое «не испортите». А вот Лукашенко, в отличие от Рабиновича из анекдота, настроение, кажется, слухами все-таки испортили.

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