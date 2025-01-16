«Турция рванула в стоимости» 2 16.01.2025, 9:30

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Белорусы массово едут на отдых в Таиланд.

В 2024-м беларусы рванули в Таиланд. Республиканский союз туриндустрии сообщил, что в прошлом году эту страну посетили более 20 тысяч наших туристов. Для сравнения: в 2023-м их было всего девять тысяч. Возможно, путешественников привлекает, что Таиланд входит в топ государств, где зимой отдыхать лучше, чем летом. «Зеркало» посмотрело, во сколько обойдется туда тур, и сравнили с популярной Турцией.

Сколько стоит тур в Таиланд?

Разговоры о возможности прямого перелета из Беларуси в Таиланд ведутся еще с сентября 2023-го. Однако рейс, соединяющий две страны, пока не запустили, поэтому чаще всего беларусы добираются туда самолетами из Москвы. Напрямую из российской столицы можно попасть в Бангкок или на остров Пхукет. Сколько стоит такой тур? Для примера рассмотрим предложения для двух взрослых на неделю с вылетом 20 января. Отель — четыре звезды, билеты входят в цену.

В среду, 15 января, днем на агрегаторе для поиска туров и отелей tourvisor.ru по заданным нами критериям можно найти варианты тайского отдыха от 6191 белорусского рубля. Это вариант отеля с завтраками. Разместятся туристы в городе Паттайя, в 20 минутах от пляжа.

Следующее в ценовом топе предложений — 6469 рублей. Такую сумму просят за горящее путешествие без питания. Отель в поселке Чалонг на острове Пхукет. Отметим, что на выбранные нами даты на сайте встречаются десятки горящих туров. Причем на разный размер кошелька.

И еще одно предложение на острове Пхукет обойдется в 6611 рублей. Отель также находится в 850 метрах от моря. Здесь в стоимость входит еще и завтрак.

Для сравнения сопоставим эти цены с турами в Турцию — страну, куда белорусы традиционно любят летать на море. На здешние курорты туристы приезжают на протяжении года, однако полноценный пляжный отдых тут длится примерно с мая по сентябрь-октябрь. Добраться к местному морю можно напрямую из Беларуси.

По данным tourvisor.ru, днем 15 января стоимость поездки на двух человек на неделю в четырехзвездочном отеле с вылетом 1 мая стартует от 5027 рублей (и это цена раннего бронирования, ближе к дате, конечно же, тур подорожает). Отдыхать предлагают в Анталии. Правда, в отличие от Таиланда, тут за эти деньги готовы обеспечить релакс по системе «все включено».

Что с визами?

Виза в Турцию беларусам не нужна. С Таиландом другая ситуация. Виза сюда нам необходима. Правда, с 15 июля 2024-го получить ее стало проще. Оформить «пропуск» белорусы могут в аэропорту по прибытии. Стоит он около 56 долларов, или 196 рублей. Он дает право находиться в стране в туристических целях не более 15 дней с однократным въездом.

По мнению экспертов, одна из причин того, что количество белорусов, желающих посетить Таиланд, в 2024-м значительно выросло, — именно упрощение визового режима.

Главная редактор ресурса visaflow.live Анастасия Лысоковская считает, что у всплеска интереса наших граждан к этому направлению есть еще ряд обстоятельств. Во-первых, прямых рейсов из РФ в Таиланд стало больше. Во-вторых, Турция зимой — это время для ценителей горнолыжного, а не пляжного отдыха.

— В-третьих, из-за сложностей получить шенген в Европу особо не поездишь, — перечисляет собеседница. — Плюс, по моему мнению, уровень безопасности в Таиланде лучше, чем, например, в том же Египте. Да и то, что в последние годы Турция рванула в стоимости, тоже повлияло на интерес к Таиланду. Хотя, опять же, если сравнивать цены в стране до войны в Украине и сейчас, то Таиланд тоже подорожал.

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