В Курской области ликвидирован первый африканский наемник, воевавший на стороне России 1 16.01.2025, 9:37

Родился в ЦАР, умер под Суджей.

15 ноября 2024 года в боях за село Новоивановка в Суджанском районе Курской области погиб гражданин Центральноафриканской Республики (ЦАР) Деррик Нгамана, следует из документов, с которыми ознакомились RFE/RL и расследовательский проект «Система».

Согласно извещению о смерти, 32-летний наемник воевал в составе штурмовой роты 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в звании матроса (соответствует званию рядового в сухопутных войсках). Эта бригада понесла значительные потери в боях за Курскую область.

Гибель Деррика Нгаманы также подтвердил источник, близкий к командованию бригады морпехов. По его словам, на Курщине может воевать «предостаточно» соотечественников африканца, но сколько точно, он не знает.

Ранее Нгамана служил в Центральноафриканских вооруженных силах (FACA) в звании капрала. На сайте ООН есть снимок Нгаманы 2018 года, на котором он запечатлен во время совместного патрулирования города Бангасу вместе с миротворцами ООН.

В 2023 году Нгамана обращался к другу семьи и по совместительству дипломату ЦАР в Москве Форчуну Уангапоу за помощью в поступлении в российский университет, но тогда у него не было средств для поездки в Россию. Об этом сообщил в Facebook сам Уангапоу. Роль дипломата в вербовке Деррика Нгаманы на войну неизвестна, на запрос редакции он не ответил.

Младший брат Нгаманы утверждает, что тот заключил контракт с российской армией и отправился воевать в Украину в сентябре 2024-го. По словам брата, Нгамана говорил ему, что таким образом надеялся «поднять своих детей» и «обеспечить им лучшее будущее».

О вербовке «молодых африканцев» на войну в Украине летом 2024 года писало издание Bloomberg.

Деррик Нгамана — первый гражданин ЦАР, чью личность удалось установить среди погибших в Курской области.

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