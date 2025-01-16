«Финал всего этого цирка с элементами абсурда уже давно предрешен» Телеграм-канал «Запретное мнение»

16.01.2025, 9:40

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Виталий Милонов

У Януковича и Асада была хотя бы РФ для побега.

Депутат Милонов, ранее выискивавший половые извращения на каждом шагу, теперь объявил крестовый поход на бодипозитив.

Звучит как начало анекдота, но в реалиях РФ это анонс нового сезона охоты на ведьм.

Показательно, что даже на Западе данное движение уже давно переживает упадок, а его рассвет пришелся на середину 10-х, но к нам все приходит с опозданием, поэтому депутаты искренне верят, что проблема действительно актуальная.

Ничего более насущного нет.

Карательная машина российского государства сейчас разогналась до такой скорости, что остановиться при всем желании уже не сможет, поэтому запрещать продолжат все и всех.

Главное, как говорится, не выйти на самих себя. Впрочем, запрет депутатами депутатом будет крайне символичным.

Финал всего этого цирка с элементами абсурда уже давно предрешен — колеса отвалятся на ходу, а машина разобьется.

Ни Милонову, ни другим ярким представителям эпохи позднего путинизма спрыгнуть не удастся. Слишком поздно.

Учили бы историю — сами это понимали, но они способны лишь ее переписывать.

У Януковича и Асада была хотя бы РФ для побега, а вот куда податься российским борцам за скрепы — вопрос без ответа.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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